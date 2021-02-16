 

Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами

16.02.2021, 18:10, Новости дня
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Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 16 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в черной сорочке с кружевной отделкой на лифе.

Артистка позирует в кадре, сидя на постели боком к объективу.

“Любовь – это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали”, – написала она, отметив публикацию хештегом “премьера”.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года Ани Лорак живет и работает в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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