 

В Думе предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

16.02.2021, 17:38, Новости дня
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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

«Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления», – цитирует пояснительную записку ТАСС.

Напомним, 30 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.

Согласно закону, клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За нарушение грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Также возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 160 часов.



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