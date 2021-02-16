Роспотребнадзор исключил распространение в РФ выявленного в Танзании заболевания

16.02.2021, 15:50, Новости дня

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Опасность распространения в РФ выявленного в Танзании неизвестного заболевания практически отсутствует, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением (располагается на материковой части Танзании на границе с Замбией и Малави)», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц. «Таким образом, опасность «распространения» указанного заболевания на территории РФ практически отсутствует», – заключили в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни.

По данным местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба Роспотребнадзора, известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. Среди основных симптомов заболевания выделяют сильную тошноту и рвоту с примесью крови. Клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевания печени. При вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.

«На текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания. Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции», – отметили в пресс-службе.

На месте, по данным Роспотребнадзора, работает национальная группа реагирования.

«На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге). Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее СМИ сообщили, что в Африке появился новый опасный вирус. Неизвестная болезнь уже унесла жизни 15 человек в Танзании. Более 50 человек в больницах с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. По предварительным исследованиям, большинство пациентов – это мужчины с ранее перенесенной язвой желудка или заболеванием печени. Причем похожая вспышка уже была зафиксирована в Танзании два года назад.