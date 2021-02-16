Цена биткоина побила исторический рекорд

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16.02.2021, 15:50, Новости дня
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Стоимость биткоина побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 мск рос в цене на 5,3% – до 50,1 тыс. долларов. Динамика приводится за сутки, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% – до 49,98 тыс. долларов.

Напомним, в воскресенье биткоин достигал отметки в 49 707 долларов, однако затем его стоимость начала снижаться, он просел на 8%. Во вторник утром его стоимость достигала 49,7 тыс. долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк РФ считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это.

Газета ВЗГЛЯД писала, что цифровой рубль может стать орудием России.



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