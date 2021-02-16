 

Венгерского еврокомиссара Варгейи внесли в базу “Миротворца”

16.02.2021, 13:40, Новости дня
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Еврокомиссара от Венгрии Оливера Варгейи 16 февраля внесли в базу центра “Миротворец”. 

В профайле политика указано, что он участвовал в пропагандистских  мероприятиях, осуществлял действия, направленные на поддержку сепаратизма в Закарпатье. Также его обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины и покушении на свободу слова в Украине. 

Варгейи попал в базу “Миротворца” после публикации “Европейской правды” от 15 февраля о том, что он в ходе заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в ультимативной форме требовал закрыть сайт центра и внести в итоговую декларацию словам об ущемлении прав нацменьшинств в Украине. Варгейи вел себя агрессивно, а когда вопрос коснулся “Миротворца”, “перешел черту”, писало издание. По данным журналистов, Варгейи беспокоит нахождение в базе центра евродепутатки от правящей венгерской партии “Фидес” – гражданки Украины Андреи Бочкор. 

Украинская делегация не согласилась с требованиями Варгейи, кроме того, по данным журналистов, в защиту Киева выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В итоге из заявления убрали упоминания об “ущемлении” венгров в Украине, итоговый документ утвердили (в нем есть упоминание о “Миротворце”), и политики более чем с часовым опозданием вышли к прессе.

Варгейи занимает пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения Евросоюза, который является профильным для Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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