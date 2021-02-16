Депутат Рады призвал ввести санкции против «Квартала 95»

16.02.2021, 12:14, Новости дня

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Украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.

«В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО «Квартал 95» и его бенефициаров. Десятого февраля соответствующее обращение я направил секретарю СНБО», – написал Лерос в Facebook.

Кроме того, по словам депутата, вместе с правами на шоу студия продала РФ и своих сценаристов. В связи с этим Лерос призвал ввести «персональные специальные экономические и другие» санкции в отношении владельцев и выгодоприобретателей «Квартала 95».

Лерос отметил, что принимать участие в «Лиге смеха» будут команды из Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а трансляция программы будет происходить на российском канале «СТС», который сейчас в санкционных списках СНБО Украины.

«Роялти от трансляции программы «Лига смеха» на российском канале «СТС» украинское ООО «Квартал 95» получит от владельцев канала «СТС». Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО «Квартал 95», – добавил депутат.

«Квартал 95» – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.

Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.