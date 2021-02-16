В Валаамском монастыре начался пожар

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16.02.2021, 12:14, Новости дня
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На территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря произошел пожар, его тушат сотрудники местной части МЧС, сообщил игумен монастыря, епископ Троицкий Панкратий.

«16 часов уже горят помещения автодорожников. Пожар вроде бы локализован. Данных о пострадавших пока нет», – сообщил Панкратий РИА «Новости».

До этого в соцсетях епископ уточнял, что с возгоранием борются пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и «подкрепление из Сортавалы», приехавшее по льду.

Он отметил, что нельзя допустить распространение огня на здание «Водопроводный дом», поскольку то является объектом культурного наследия.

В обители Валаамского монастыря проживает порядка 200 насельников, в комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Летом 2020 года пожар полностью уничтожил здание деревянной церкви XIX века в селе Зоркальцево под Томском. Храм был возведен в 1873 году, в 1933 году он был закрыт советскими властями. Возвращен церкви в 1987 году.



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