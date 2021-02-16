 

Винник: Приходят ли мне в голову мысли заняться политикой? Приходят

16.02.2021, 11:52, Новости дня
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Украинский певец Олег Винник рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитирю Гордону, что он иногда задумывается о политической карьере. 

“Приходят ли мне в голову мысли заняться политикой? Приходят. Но они начали приходить, когда уже Винник был заметен всем и со всех сторон [посыпались] предложения. 99% всех известных политиков [приглашали]. Но мне не нравится одна вещь: когда тебя хотят купить, нахлобучить – не важно”, – сказал Винник.

Он отметил, что после полученных предложений начал размышлять, сможет ли он заниматься политикой, не имея соответствующего опыта. 

“А почему нет? А почему кто-то может делать то, что он хочет, и не умеет делать, а делает? Это же смешно. Ты сидишь и думаешь: “Олег, елки-палки, а почему так? Ты имеешь такое же право”. Но с другой стороны, для меня это раз и навсегда”, – сказал артист.

Винник считает неправильным, когда известные люди идут в политику, а через некоторое время возвращаются к прежней  деятельности.

“Дал тебе Господь Бог возможность быть президентом – ну побыл и ушел. Ну не получилось! Ну боролся с коррупцией – ну и что? Не поборол. Как? Президент – это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь. Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять… Не знаю”, – отметил артист. 

Гордон спросил, готов ли Винник пойти в политику с таким принципом – умереть или сделать. 

“Если бы я почувствовал, что это только от меня зависит, если бы я такой был великий – естественно”, – сказал Винник.

Журналист уточнил, не планирует ли певец баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году.

“Нет. На сегодняшний день нет. А в 2024-м? Посмотрим”, – ответил он. 

Интервью с Винником выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00 

Во время парламентской избирательной кампании в 2019 году Винник поддерживал Аграрную партию. 

Сейчас пост президента Украины занимает бывший актер, основатель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский. Он победил на выборах в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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