Глава ВТО указала на необходимость реформы системы разрешения споров

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16.02.2021, 5:38, Новости дня
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ВТО нужно реформировать систему разрешения споров, вопрос могут включить в повестку 12-й министерской конференции, сообщила глава организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Она назвала Апелляционный орган ВТО «ключевой жемчужиной в короне» организации. Как сообщила Оконджо-Ивеала, только он позволяет странам ВТО решать торговые споры. Однако члены организации по-разному видят предстоящую реформу, передает РИА «Новости».

Глава ВТО сказала, что требуется «выяснить, в чем заключаются проблемы» стран «в вопросе системы урегулирования споров». Оконджо-Ивеала собирается вместе с членами ВТО составить рабочую программу по реализации реформы. Она «хотела бы конкретизировать реформы, систематизировать их».

Конференцию планируют провести в конце 2021 года. Ее хотели провести летом 2020 года в Нур-Султане, но из-за ситуации с коронавирусом сделать этого не удалось. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.

Напомним, в феврале гендиректором Всемирной торговой организации впервые стала женщина. Главой ВТО была назначена представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года. Пост гендиректора ВТО вакантен с 31 августа 2020 года, тогда его покинул Роберту Азеведу.



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