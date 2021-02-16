Euronews – ВОЗ пообещала Гвинее экстренную помощь для борьбы с новой впышкой Эболы

16.02.2021, 3:56, Новости дня

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На юго-востоке Гвинеи зафиксирована новая вспышка Эболы. На специальном кризисном совещании правительства были приняты экстренные меры для борьбы с этой геморрагической лихорадкой, которая несколько лет назад унесла жизни более 11 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения также пообещала направить имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее, чтобы не допустить новой эпидемии, передаёт Euronews.

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Речь идёт о префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.

В ходе кризисного совещания под председательством министра здравоохранения принято решение о введении ряда мер по борьбе с распространением Эболы. Они включают выявление заболевших и изоляцию всех людей, с ними контактировавших.

САКОБА КЕЙТА, глава Агентства санитарной безопасности: У нас насчитывается семь случаев заражения вирусом Эбола — это четверо мужчин и три женщин. Три человека скончались. Трое изолированы: один пациент находится в Канакри, двое — в Нзерекоре.

Представители санитарных властей Гвинеи сообщили, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Женщину похоронили первого февраля.

САКОБА КЕЙТА: Спустя несколько дней после церемонии прощания несколько человек начали испытывать симптомы заболевания: диарею, рвоту, кровотечение и жар. Первые тесты, проведённые на наличие вируса, были подтверждены 12 февраля.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее. В 2014—2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части континента умерли более 11 тысяч человек, заболели свыше 28 тысяч.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года.