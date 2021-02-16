Анонсировано обновление стратегической концепции НАТО

16.02.2021, 0:14, Новости дня

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На видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг предложит «приступить к обновлению» концепции, чтобы совместно «отвечать на меняющуюся стратегическую ситуацию», «подтвердить приверженность ценностям» НАТО и «укрепить трансатлантическую связь». Генсек призовет обсудить его инициативу «НАТО–2030» в рамках подготовки к мартовскому саммиту альянса. Как отметил Столтенберг, «НАТО–2030» – это «комплекс подготовительных предложений, на базе которых на саммите в этом году должна быть принята новая стратегическая концепция альянса», но «пакет предложений не ограничивается принятием новой оборонной стратегии, а будет дополнять и расширять ее».

По мнению Столтенберга, сейчас «Китай и РФ находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах». Он сообщил о необходимости «усилить политический диалог и практическое сотрудничество» стран, которые «думают» также, как страны НАТО, «для продвижения своих ценностей и своих интересов», передает ТАСС.

Столтенберг предлагает увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге НАТО, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры» НАТО. В частности, речь идет о проверке «иностранного владения инфраструктурными объектами». Также Столтенберг предлагает поддержать оборонные инновации, которые «обеспечат повышение оперативной совместимости» сил НАТО и «сотрудничества с США в инновационной сфере». Кроме того, генсек обещал заняться изучением последствий глобального изменения климата для глобальной безопасности и разработать «золотой стандарт для снижения углеродных выбросов военного сектора и его преобразований, чтобы он способствовал достижению цели построения экономики с нулевыми углеродными выбросами».

Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле границ России. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.