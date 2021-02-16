 

Кибератаки против Франции напомнили о сбоях в энергосетях Украины 2016 года

16.02.2021, 0:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 2017 года французские предприятия подвергались кибератакам, информирует Правительственный центр мониторинга, предупреждения и реагирования на кибератаки при Национальном агентстве безопасности информационных систем (ANSSI) Франции.

В отчете ведомства говорится, что кампания киберпреступлений затронула «в основном поставщиков ИТ-услуг» и продолжалась с конца 2017 года до 2020 года. Ущерб не указан. Сообщается, что пострадали компании, которые использовали французское программное обеспечение Centreon, передает ТАСС.

Хакеры для доступа к серверам предприятий пользовались находящимся в открытом доступе «вэбшеллом» P.A.S. Также они применяли вредоносное ПО Linux/Exaramel, которое использует ту же уязвимость, что и Industroyer. С Industroyer связывают сбои в энергосетях Украины в 2016 году и деятельностью хакеров TeleBots (Sandworm Team).

В отчете говорится, что новая «кампания во многом похожа на предыдущие кампании, основанные на принципах работы Sandworm». При этом подчеркивается, что методика Sandworm – просто набор средств, инструментов и тактик, применяемых одним или несколькими злоумышленниками, их не нужно «путать с группой злоумышленников, состоящей из конкретных людей и организаций».

Напомним, АНБ США утверждало, что российские военные якобы проводили кибератаки, используя уязвимость в почтовой программе операционных систем Linux и Unix. В АНБ заявляли о «российских военных киберпреступниках, публично известных как команда Sandworm». В ночь на 18 декабря 2016 года пятая часть столицы Украины оказалась без света из-за аварии на подстанции в предместье Киева. Специалисты по кибербезопасности из киевской фирмы ISSP, работавшие по заказу Укрэнерго, пришли к выводу, что подстанцию вывели из строя хакеры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Дед Мороз задумался о сокращении новогоднего путешествия из-за пандемии

23.11 / Стало известно о решении перенести запуск спутников «Гонец-М»

01.12 / Жена Яшина дала концерт, нарушив антикоронавирусные ограничения

30.12 / Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – Енин

29.11 / В мире: Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

12.08 / Губерман: Я был знаком с Гагариным. Всю команду их сейчас дико подвела Терешкова

27.11 / «Алиса» получила возможность управлять звуковыми панелями Samsung

23.12 / Иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев – исследование

06.02 / Вирусолог оценил опасность заражения сразу двумя видами коронавируса

20.10 / 19 октября боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска