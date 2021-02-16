 

В Херсонской области спасатели вытянули живым из-подо льда 12-летнего мальчика

16.02.2021, 0:10, Новости дня
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В Херсонской области сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 14 февраля спасли провалившегося под лед 12-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ГСЧС в Facebook.

Днем 14 февраля в Скадовске на номер службы “101” позвонил мужчина и сообщил, что на центральном пляже города под лед провалился ребенок.

Дежурное подразделение прибыло на место происшествия через несколько минут. Один из спасателей, добравшись до подростка, обвязал его веревкой, а другие начали вытягивать из ледяной воды. Спасатели дотянули мальчика к берегу и сразу же передали в карету скорой помощи.

Оказалось, что ребенок с родителями прогуливался по центральной набережной города. Мальчик забежал на 100 м от берега, где лед был слишком тонким, и провалился в ледяную воду.

Пострадавшего отвезли в детское отделение Скадовской больницы. Врачи сообщили, что он в удовлетворительном состоянии.

https://www.facebook.com/MNSKHERSON/videos/2894918300830318/

Спасатели рекомендуют не выходить на лед без необходимости, особенно в одиночку, и дают советы, что делать, если попал в ледяную ловушку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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