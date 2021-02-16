 

Прокуратура проверяет, законно ли Трамп получил $280 млн займа на небоскребы в Нью-Йорке – The Wall Street Journal

16.02.2021, 0:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прокуратура Нью-Йорка проверяет финансовые сделки вокруг нескольких известных зданий экс-президента США, бизнесмена Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. 

По словам источников, прокуратура изучает кредиты Трампа, взятые для четырех зданий, среди которых – знаменитый 58-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню; небоскреб в стиле ар-деко в финансовом районе Нью-Йорка; Trump International Hotel and Tower, здание гостиницы и кондоминиума на площади Колумбус; и Trump Plaza, жилой дом в Ист-Сайде Манхэттена.

Всего Трамп получил $280 млн кредита от дочерних компаний инвестиционного фонда недвижимости Ladder Capital. В этом фонде работает сын финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Трамп обратился в фонд за кредитом в $100 млн для Trump Tower, в 2012 году. В 2014 он одолжил $15 млн для Trump Plaza, а через год – еще $ 160 млн для покупки небоскреба на Уолл-стрит, построенного в первой половине ХХ века. Последнюю ссуду в $7 млн для Trump International Hotel and Tower бизнесмен получил в 2016 году. Согласно заявлениям экс-президента, кредит на Trump Tower должен быть погашен в 2022 году, остальные – в ближайшие несколько лет.

Адвокаты Трампа и Trump Organization отказались от комментариев. Сам Трамп назвал расследование партизанской “охотой на ведьм”, которую возглавляет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, демократ. Адвокаты Трампа назвали расследование “рыболовной экспедицией” в попытке Вэнса получить налоговые декларации бывшего президента.

Прокуратура Манхэттена летом 2020 года сообщала, что проводит комплексное расследование предполагаемого мошенничества со страховкой и банковскими операциями со стороны Trump Organization и ее сотрудников. Это расследование проводится прокуратурой параллельно с судебной волокитой по налоговым отчетам Трампа.

Издание предполагает, что изучая кредиты на небоскребы, прокуратура города может искать несоответствия между кредитной и налоговой документацией.

После беспорядков в Капитолии 6 января и процесса импичмента Трампа, бизнес экс-президента пострадал – многие компании, учреждения и целые города разорвали договоренности с Трампом и его семьей. По данным CNN, бывший лидер государства опасался, что скандал может ударить по его бренду и бизнесу вплоть до разорения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Рабинович: Как путинская ОПГ поступит с Навальным, чтобы не пустить его в Россию? Откроют какое-нибудь уголовное дело

04.07 / Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

26.12 / США решили выделить 500 тыс. долларов на «продвижение демократии» в Боснии и Герцеговине

22.09 / В РФ вдвое выросло число преступлений по незаконному обороту наркотиков

16.09 / «Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

15.09 / «На кону ваш авторитет» — ЕС предостерёг Лондон от изменений сделки по брекситу

27.01 / Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Молдовы

20.10 / Лавров привлек внимание генсека СЕ к водной блокаде Крыма

13.01 / Миру стоит ждать появления новых штаммов коронавируса – ВОЗ

14.01 / Новый председатель ОБСЕ приедет в Украину на следующей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска