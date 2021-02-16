Прокуратура проверяет, законно ли Трамп получил $280 млн займа на небоскребы в Нью-Йорке – The Wall Street Journal

16.02.2021, 0:10, Новости дня

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Прокуратура Нью-Йорка проверяет финансовые сделки вокруг нескольких известных зданий экс-президента США, бизнесмена Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам источников, прокуратура изучает кредиты Трампа, взятые для четырех зданий, среди которых – знаменитый 58-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню; небоскреб в стиле ар-деко в финансовом районе Нью-Йорка; Trump International Hotel and Tower, здание гостиницы и кондоминиума на площади Колумбус; и Trump Plaza, жилой дом в Ист-Сайде Манхэттена.

Всего Трамп получил $280 млн кредита от дочерних компаний инвестиционного фонда недвижимости Ladder Capital. В этом фонде работает сын финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Трамп обратился в фонд за кредитом в $100 млн для Trump Tower, в 2012 году. В 2014 он одолжил $15 млн для Trump Plaza, а через год – еще $ 160 млн для покупки небоскреба на Уолл-стрит, построенного в первой половине ХХ века. Последнюю ссуду в $7 млн для Trump International Hotel and Tower бизнесмен получил в 2016 году. Согласно заявлениям экс-президента, кредит на Trump Tower должен быть погашен в 2022 году, остальные – в ближайшие несколько лет.

Адвокаты Трампа и Trump Organization отказались от комментариев. Сам Трамп назвал расследование партизанской “охотой на ведьм”, которую возглавляет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, демократ. Адвокаты Трампа назвали расследование “рыболовной экспедицией” в попытке Вэнса получить налоговые декларации бывшего президента.

Прокуратура Манхэттена летом 2020 года сообщала, что проводит комплексное расследование предполагаемого мошенничества со страховкой и банковскими операциями со стороны Trump Organization и ее сотрудников. Это расследование проводится прокуратурой параллельно с судебной волокитой по налоговым отчетам Трампа.

Издание предполагает, что изучая кредиты на небоскребы, прокуратура города может искать несоответствия между кредитной и налоговой документацией.

После беспорядков в Капитолии 6 января и процесса импичмента Трампа, бизнес экс-президента пострадал – многие компании, учреждения и целые города разорвали договоренности с Трампом и его семьей. По данным CNN, бывший лидер государства опасался, что скандал может ударить по его бренду и бизнесу вплоть до разорения.

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