Обнаружено новое состояние вещества, на которое не действует второй закон Ньотона

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15.02.2021, 23:22, Новости дня
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Ученые в Лестере исследовали основные принципы динамики активных частей и обнаружили новое состояние вещества. Его назвали вихревым. По словам экспертов, в таком состоянии на материю не действует второй закон Ньютона.

Для того, чтобы сделать открытие, исследователи моделировали частицы, увеличивая их до видимого масштаба. Также ученые напомнили, что аналогами или примерами такого состояния являются стаи птиц или толпы людей.

С точки зрения ньютоновской физики, поведение таких масс трудно прогнозировать. Поэтому такие системы ведут себя непредвиденно. Оказывается, вихревое состояние характерно даже для частиц материи. В этом случае частицы движутся с постоянной скоростью без ускорения, хотя на них начинала воздействовать посторонняя сила.



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