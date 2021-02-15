 

Китай впервые вытеснил США с места главного торгового партнера ЕС

15.02.2021, 22:26, Новости дня
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В 2020 году впервые в истории Китай вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС, свидетельствует отчет Евростата.

В документе статистического агентства Еврокомиссии говорится, что «Китай стал главным партнером ЕС». Импорт из Китая оценивается в 383,5 млрд евро (плюс 5,6%), экспорт в Китай – в 202,5 млрд евро (плюс 2,2%). При этом американский импорт упал на 13,2% и оценивается 202 млрд евро. Европейский экспорт в США снизился на 8,2%, его оценивают в 353 млрд евро. РФ в списке партнеров ЕС отошла пятое место – ее обогнали Швейцария и покинувшая ЕС Великобритания. Российский экспорт в ЕС сократился на 34,3% – до 95,2 млрд евро, российский импорт из ЕС снизился на 10% – до 79 млрд евро. На торговую динамику повлияли ситуация с коронавирусом и Brexit, передает ТАСС.

Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Джо Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Дональда Трампа политический союз западных стран укрепится.



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