 

В Киеве мужчина похитил из больницы “Охматдет” оборудование стоимостью 250 тыс. грн – полиция

15.02.2021, 22:24, Новости дня
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил оборудование из больницы “Охматдет” стоимостью 250 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Злоумышленник тайно проник в один из кабинетов медучреждения и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования. О краже в полицию сообщили сотрудники больницы.  

Мужчину задержали через несколько дней после кражи.

“Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Полиция провела неотложный обыск в квартире правонарушителя, где обнаружили похищенное устройство. В ходе проверки мы выяснили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений”, – рассказал начальник Шевченковского управления полиции Киева  Дмитрий Шумейко.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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