Киев рискует не получить 1 млрд грн от Всемирного банка на транспорт – Нефьодов

15.02.2021, 22:24, Новости дня

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Киев может не получить кредит в 1 млрд грн от Всемирного банка на развитие общественного транспорта, потому что Киевская городская государственная администрация и Минфин не оформили нужные документы, заявил депутат Киевского горсовета Максим Нефьодов. Об этом он написал в Facebook.

“Чтобы получить эти деньги, надо согласование Министерста финансов относительно государственных гарантий. Согласования пока нет, судя по ответу Минфина, потому что КГГА до сих пор не смогла сформировать корректную заявку на предоставление государственных гарантий”, – заявил Нефьодов.

Депутат считает, что “рано или поздно эта игра в мяч Всемирному банку банально надоест, и Киев останется один решать транспортную проблему”.

Эти деньги должны направить на продолжение до Вокзальной площади и Дворца Спорта Борщаговской линии скоростного трамвая. Также за деньги Всемирного банка должны разработать обоснование и проект линии метро или скоростного трамвая на Троещину (с перспективой получения кредита на строительство).

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/3712506838797398

В апреле 2017 года СМИ сообщали, что китайская компания China Railway International Group (CRIG) заинтересовалась строительством в Киеве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагалось, что ветка будет почти полностью наземной.

В мае того же года заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что новая ветка метро “Троещина – Вокзальная” в Киеве будет насчитывать 14 станций, три из которых сделают пересадочными.

В октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 2018-го по 2020 год нужно разработать для этого проекта документацию, провести ее экспертизу и утвердить. Но через год городской голова отметил, что не может ничего обещать по поводу сроков строительства линии метро на Троещину.

В июне 2019 года Всемирный банк и КГГА подписали договор о развитии скоростного коридора на Троещину, сообщалось на сайте КГГА. Институция ВБ должна была предоставить консультации в разработке технико-экономического обоснования и, по данным “Хмарочоса”, направить грант на разработку ТЭО размером около $1 млн. Также Всемирный банк рассматривал возможность предоставления кредита на реализацию этого проекта. Основным донором должна была стать одна из групп Всемирного банка – Международная финансовая корпорация.

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