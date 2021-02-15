Джонсон рассказал о тесте на COVID для посещения театров

15.02.2021, 22:06, Новости дня

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Правительство Великобритании собирается обязать граждан сдавать тест на коронавирус для посещения общественных мест, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы раздумываем над тем, чтобы для посещения мест вроде ночных клубов и театров нужно было сдавать ИФА-тест», – цитирует главу правительства ТАСС.

При этом Джонсон отметил, что результаты теста должны быть известны в тот же день. На вопрос о намерении ввести внутри страны паспорта вакцинации от коронавируса премьер уклонился, уточнив что в перспективе такой документ может выдаваться тем, кто совершает поездки за рубеж в случае наличия данного требования от других стран.

Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.

Напомним, с 22 декабря 2020 года Россия приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия.