Аэропорт в Иракском Курдистане обстреляли ракетами

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15.02.2021, 22:06, Новости дня
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Международный аэропорт Эрбиля в Ираке подвергся ракетному обстрелу, сообщили СМИ.

В районе аэропорта в Иракском Курдистане упали три ракеты. Как информирует al-Sumaria, «сотрудники органов безопасности рассредоточились в районе воздушной гавани». Отмечается, что в районе аэропорта слышали взрывы, передает РИА «Новости».

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, по словам представителя Иракского Курдистана в РФ и странах СНГ Хошави Бабакра, прямо подчиняются Ирану. Целями обстрела в Ираке часто становятся американские объекты. США пригрозили закрыть американское посольство в Багдаде при сохранении консульства в Эрбиле. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказывал, что Багдад недоволен военным присутствием США в стране, не исключено, что американские войска перебазируются на север с целью военной поддержки Иракского Курдистана. Кроме того, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции.



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