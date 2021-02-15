 

Аномальные морозы являются одним из признаков глобального потепления

15.02.2021, 21:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Потсдама, занимающиеся исследованием климатических изменений, пояснили, почему аномальное похолодание этой зимой следует считать прямым следствием глобального потепления. Не только сильные морозы в России, но и снег в таких странах, как Алжир, были бы невозможны, если бы на полюсах Земли сохранялся в первозданном виде ледяной щит.

Дело в том, что снег и лед отражают большую часть солнечных лучей, не давая нагреваться окружающему воздуху от темной поверхности. Если же ледники исчезают, возникают условия для новых направлений ветров, возникающих от разницы температур соседствующих воздушных масс.

Атмосфера у полюсов все равно холодная. Но теперь она получила возможность легче перемещаться в сторону южных широт, поясняют эксперты по климатическим изменениям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Порошенко сообщил, что его теща с тяжелой формой COVID-19 находится в больнице

25.12 / К бывшей жене Фургала пришли с обысками в Хабаровском крае

16.11 / В Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам

19.01 / Генпрокуратура направила в суд новое дело полковника Захарченко

08.10 / Дегтярев провел встречу финансового клуба Хабаровского края

24.07 / 93-летнему экс-охраннику нацистского лагеря вынесли приговор в германском суде для несовершеннолетних

25.09 / Бескарантинная стратегия помогает Швеции избежать «второй волны» COVID-19

10.12 / Российских дипломатов в Нидерландах заподозрили в сборе данных об ИИ

15.08 / Оппозиционный «комитет передачи власти» в Белоруссии получил 100 заявок

13.10 / Зеленскому указали на неправомерность проведения опроса в день выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска