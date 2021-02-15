Аномальные морозы являются одним из признаков глобального потепления

15.02.2021, 21:36, Новости дня

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Ученые из Потсдама, занимающиеся исследованием климатических изменений, пояснили, почему аномальное похолодание этой зимой следует считать прямым следствием глобального потепления. Не только сильные морозы в России, но и снег в таких странах, как Алжир, были бы невозможны, если бы на полюсах Земли сохранялся в первозданном виде ледяной щит.

Дело в том, что снег и лед отражают большую часть солнечных лучей, не давая нагреваться окружающему воздуху от темной поверхности. Если же ледники исчезают, возникают условия для новых направлений ветров, возникающих от разницы температур соседствующих воздушных масс.

Атмосфера у полюсов все равно холодная. Но теперь она получила возможность легче перемещаться в сторону южных широт, поясняют эксперты по климатическим изменениям.