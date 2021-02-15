 

В РФ предлагают ввести цифровой паспорт электронных изделий

15.02.2021, 21:36, Новости дня
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По мнению Захара Кондрашова из НИИ «Прогресс», в РФ назрела потребность внедрения специального цифрового паспорта, который будут выдавать на все электронные устройства.

Эксперт напоминает, что развитие в данной отрасли идет очень быстрыми темпами. Постоянно появляются новые функции и возможности, растет количество умных гаджетов, имеющих выход в Интернет, и т.д.

Не трудно спрогнозировать, что в недалеком будущем вырастет количество кибератак. Причем возможности хакеров расширятся, а их действия приобретут новые формы. Часто злоумышленники используют уязвимости самих устройств. Чтобы взять под контроль ситуацию и уменьшить риски для пользователей, нужно провести цифровую паспортизацию, считает эксперт.



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