Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники

15.02.2021, 21:32, Новости дня

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Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) заявила, что в сети Instagram от ее имени действуют мошенники, которые рассылают ее подписчикам ссылки якобы на проведение розыгрыша. Об этом она написала 15 февраля на своей официальной странице в сети, опубликовав после своего видеообращения скриншот такого сообщения.

Певица обратилась к фолловерам с предупреждением, чтобы они не активировали ссылку, а сразу блокировали автора фейкового сообщения.

“Я никакого отношения не имею к “розыгрышам” – вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите “пожаловаться” на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание”, – написала она.

“Мне только что пришло такое”, – отреагировали на пост артистки подписчики.

“И мне пришло”, – написали в комментариях фолловеры певицы.

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Публикация от @tarabarova

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

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