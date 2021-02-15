 

Около 100 граждан Украины незаконно удерживаются в Крыму и РФ – Кулеба

15.02.2021, 21:32, Новости дня
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Около 100 граждан Украины незаконно удерживаются в заключении в оккупированном РФ Крыму и на территории России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 февраля в ходе конференции, на которой 52 страны одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Об этом пишет пресс-служба МИД.

“Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям [в Крыму и оккупированных территориях Донбасса] стало обыденной практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях”, – сказал Кулеба.

Он отмтеил, что международная солидарность сыграла важную роль в освобождении десятков украинцев, удерживаемых на территории РФ.

В октябре 2020 года Канада инициировала созыв международной конференции для принятия Декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Цель инициативы – выработка глобального противодействия так называемой принудительной дипломатии, когда государства осуществляют аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях. Инициативу поддержали 52 государства, в том числе Украина.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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