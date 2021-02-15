 

Руководитель Huawei признал iPhone 12 лучшим в мире смартфоном

15.02.2021, 17:06, Новости дня
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Руководитель опальной китайской компании Huawei Рен Чжэнфэй, несмотря на то, что она попала под жесткие санкции США, похвалил именно американский смартфон. По его словам, лучшим в мире мобильным устройством современности является iPhone 12.

Именно американские смартфоны сумели первыми в мире продемонстрировать все преимущества связи нового поколения 5G, уточнил глава Huawei.

Также Рен Чжэнфэй в интервью журналистам выразил надежду, что торговая война между Китаем и США носит временный характер, а отношения между странами вскоре наладятся. Экономики обоих государств нуждаются в сотрудничестве, а не конфронтации, пояснил Чжэнфэй. В противном случае может замедлиться технический прогресс во всем мире.



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