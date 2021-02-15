 

В Польше грузины с холодным оружием напали на украинцев, есть пострадавшие

15.02.2021, 15:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

11 февраля в центре города Серакув на западе Польши группа из четырех граждан Грузии напала на трех украинцев. Об этом 14 февраля сообщило издание Międzychód NaszeMiasto.pl.

В результате нападения с использованием холодного оружия (предположительно ножей) украинцы получили многочисленные травмы. Одному из пострадавших пришлось делать операцию.

Нападавшие убежали. Через несколько часов полиция нашла их, задержанных отправили под арест на три месяца. Арестованные уже услышали обвинения в нанесении серьезных телесных повреждений.

Все участники конфликта – проживающие в Польше рабочие местных предприятий.

Издание отмечает, что мотивы инцидента до сих пор не ясны, но одна из наиболее вероятных версий конфликта – разногласия межнационального характера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Суд в США отклонил требование Трампа отменить итоги выборов в Джорджии

26.08 / В РФ провели более 35 млн тестов на коронавирус

30.06 / В Приморье судья подала в отставку после “цветочного” скандала

20.01 / Новый вид коронавируса найден в Калифорнии

26.12 / С момента введения автофиксации в Украине зафиксировали более 1,1 млн нарушений

27.08 / Польша вызвала посла Беларуси в связи с «необоснованными обвинениями» со стороны Лукашенко

17.10 / В Минске на протестных акциях начались первые задержания

02.11 / Генерал МВД объяснил выбор арбалета для убийства владельца «Мясной империи» Маругова

14.07 / Адвокат потерпевших по делу MH17: Рад, что Нидерланды передумали и подали иск в ЕСПЧ. РФ должна быть атакована со всех возможных сторон

21.07 / Зеленский: Для реализации программы сотрудничества Швейцарии с Украиной выделено 108 млн швейцарских франков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска