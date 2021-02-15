В Кремле заявили о готовности РФ помогать русскоязычному населению Донбасса

15.02.2021, 14:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия будет и дальше помогать русскоязычному населению Донбасса, в том числе отправлять гуманитарную помощь, потому что больше это делать некому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных», – передает слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что сейчас это люди, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины», «которым отказано в любых государственных услугах».

«Именно РФ организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно РФ оказывает иную помощь этим людям. И РФ будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», – отметил Песков.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.