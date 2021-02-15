 

В Кремле заявили о готовности РФ помогать русскоязычному населению Донбасса

15.02.2021, 14:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия будет и дальше помогать русскоязычному населению Донбасса, в том числе отправлять гуманитарную помощь, потому что больше это делать некому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных», – передает слова Пескова  ТАСС. Представитель Кремля добавил, что сейчас это люди, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины», «которым отказано в любых государственных услугах».

«Именно РФ организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно РФ оказывает иную помощь этим людям. И РФ будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», – отметил Песков.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа

08.09 / Мнения: Материнство не должно продаваться

12.11 / Hyundai тестирует новый недорогой кроссовер AX1

20.08 / Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

26.09 / Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

05.10 / В Харькове умер участник марафона

21.08 / Роскачество назвало удачные годы для российских вин

18.07 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

24.10 / В США назвали главное оружие против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска