 

Le Figaro – «превратили главного антифашиста в фашиста» — британский публицист осудил попытки «отменить» Черчилля

15.02.2021, 14:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Попытки выставить Уинстона Черчилля расистом и империалистом со стороны активистов нельзя объяснить ничем, кроме их безумия и невежества, считает в интервью Le Figaro британский публицист Дуглас Мюррей. Для современных борцов за справедливость не важна роль Черчилля в противостоянии Гитлеру, если он не придерживался современных взглядов на такие вопросы, как права трансгендеров, негодует журналист. При этом поразительно, что огромное количество взрослых, здравомыслящих людей поддерживают подобные идеи в англоязычных странах, отмечает собеседник издания.


Reuters

После того, как во время антирасистских протестов в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю был осквернён, одна из школ в Англии решила удалить имя бывшего премьер-министра Великобритании с фасада своего здания из-за его поддержки Британской империи, напоминает Le Figaro.  

Британский публицист Дуглас Мюррей в интервью изданию называет эти действия «безумием». «Группа довольно шумных активистов, желающих переписать историю, решила, что они имеют право пролистать историю и решить, кто был хорошим, а кто плохим», — замечает журналист. Все, кто на взгляд активистов, не боролся за права ЛГБТ-сообщества, женщин и расовое равенство, предстают в их глазах женоненавистниками, расистами, фашистами и гомофобами, подчёркивает собеседник газеты.

По его словам. вполне ожидаемо, что взгляды большинства исторических деятелей не совпадали в точности со взглядами «зелотов XXI века», однако активистов это удивляет и злит, поскольку они смотрят на историю исключительно через рамку борьбы с расизмом. Они утверждают, что Черчилль придерживался расистских взглядов и спровоцировал голод в Бенгалии, поскольку почти ничего не знают о нём и «даже не заботятся о том, чтобы соотносить положительные стороны с негативными», негодует публицист.

«Борьба с нацистами и почти одиночное противостояние Гитлеру на мировой арене в 1940 году не представляют для этих активистов никакого интереса. Главное, что Уинстон Черчилль не имел взглядов 2021 года на трансгендерные вопросы. Таким образом, он теряет ценность, и самый известный в мире антифашист отныне осуждается как фашист», — констатирует Мюррей.

Публицист видит идейные корни движения с призывом «стереть» из истории личностей, виновных в нетерпимости, в марксизме и постмодернизме. С его точки зрения, цель этих активистов — «убить западную традицию, напав на каждую из наших культур во имя «антиимпериализма», справедливости и т.д». Считая самих активистов «сумасшедшими и невежественными», Мюррей озадачен «количеством здравомыслящих взрослых, поддающихся бреду этих преступников».

При этом публицист замечает, что во Франции сегодня немного больше распространён «взрослый» подход к этим вопросам, чем в Великобритании. «Во Франции, похоже, больше людей готовы сказать «нет, у вас нет возможности переписать нашу историю», — отмечает собеседник Le Figaro. В то же время, по разным причинам, возможно, связанным с всплеском культурных войн в США, англоязычные страны в настоящее время испытывают «большую нехватку взрослых», сетует журналист.

Как напоминает публицист, после смерти своего политического оппонента Невилла Чемберлена в ноябре 1940 года Черчилль произнёс «одну из величайших речей в Палате общин, полную великодушия, сочувствия, мудрости и порядочности». Хотелось бы, чтобы его недоброжелатели прочли сегодня эту речь, замечает Мюррей. «На самом деле, я бы хотел, чтобы они в принципе читали», — говорит британский эксперт в заключение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Европа не может вновь начать полагаться на США – даже когда Байден придёт к власти

23.07 / В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

05.02 / Степанов рассказал, насколько сократилось число новых случаев COVID-19 c декабря

08.12 / Россия создаст свою орбитальную космическую станцию

27.11 / МВД решило ввести электронный паспорт в пилотном проекте в Москве

17.08 / В Ростове-на-Дону 50 учителей получили жилье

11.08 / Le Monde – эти выборы войдут в историю — власть Лукашенко дрогнула

05.09 / Ургант «подсадил» себя в машину к Путину

02.07 / Греция предупредила Турцию о последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть

06.10 / ФАС установит предельную цену на лекарство от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска