 

“Жаришка”. Дорофеева надела “голое” прозрачное белье

15.02.2021, 14:20, Новости дня
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Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) на своей странице в Instagram 13 февраля обнародовала ролик, в котором предстала в “голом” прозрачном корсете – цвета, который сливается с телом. На видео Дорофеева на полу перед камерой принимает различные позы. 

“Позирование”, – написала певица.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Жаришка”, – прокомментировал dodo_ofk..

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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