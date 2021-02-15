 

Зеленский лидирует в президентском рейтинге – опрос

15.02.2021, 13:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Действующего главу государства готовы поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает нардеп от “Европейской солидарности”, пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 18,3% опрошенных.

Следом идут лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (14,5%), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (11,4%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,2%), глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук (5,1%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,5%).

Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2005 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Германия выразила заинтересованность в обсуждении с США проекта «Северного потока – 2»

27.07 / Волкер назвал Путина “слабым политическим лидером”

10.07 / Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на наказание за нарушение этики

06.01 / “Британский” штамм коронавируса обнаружили в 41 стране – ВОЗ

16.08 / Семья Цепкало уехала на Украину

27.06 / Соловьев отреагировал на новости о Собчак в монастыре

19.10 / Израиль заявил об опасном сближении российского Су-27 с лайнером Israir

11.09 / Воркуту перевели на обогрев с помощью газа

28.01 / Байден намерен восстановить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять России и Китаю – советник

24.12 / Геополитический прогноз на 2021 год — мир ожидают мрачные перспективы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска