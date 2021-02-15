Су-27 решили отработать пуски ракет по нарушителям воздушных границ на западе РФ

15.02.2021, 13:06, Новости дня

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Экипажи Су-27 истребительной авиации Балтийского флота проведут ракетные пуски по бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы России, на учениях в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Роман Мартов.

«Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов – нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника. <…> В общей сложности в учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27», – цитирует ТАСС Мартова.

По его словам, также в рамках летно-тактических учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

Кроме того, в ходе наземного этапа инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.

«Помимо совершенствования летной выучки экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», – добавил представитель флота.

Напомним, сообщения о случаях перехватов ВВС РФ иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.