Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке Минска другими странами

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15.02.2021, 13:06, Новости дня
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Минск поддерживает не только Россия, но и многие другие государства, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги – с Китаем, Пакистаном, другими. У нас внешнеэкономический товарооборот, наоборот, увеличился за это время. И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы», – передает слова Макея РБК.

Ранее глава МИД республики рассказал, что в рамках встречи президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов. Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля.



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