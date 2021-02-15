 

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение “бывшему замминистра “ДНР”. Он совершал насилие над пленными украинскими военными

15.02.2021, 11:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинские прокуроры объявили подозрение бывшему “заместителю министра информации” так называемой “ДНР”, который совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал Офис генерального прокурора Украины 15 февраля.

Боевик в 2014 году присоединился к террористической организации “ДНР”, уточнили в ведомстве. В июне 2015 года его назначили на должность так называемого “заместителя министра информации “ДНР”, боевик отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Мужчина участвовал в публичных мероприятиях, на которых призывал к незаконным выборам на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых “ДНР” и “ЛНР” к России, сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры подали следственному судье ходатайство о содержании подозреваемого под стражей. Его обвиняют по части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. По второй статье боевику грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / “Луцкого террориста” Кривоша отправили в психиатрическую больницу

10.01 / Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

10.12 / Люди живут хуже свиней. Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке

06.01 / Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры

20.12 / Боевики из пулемета обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки

14.12 / Историк Соколов попросил наказания за убийство аспирантки

02.07 / Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы «Трансфин-М»

30.06 / Талибан заявил, что не разрешает использовать территорию Афганистана против США

03.07 / При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека

18.07 / За двое суток Нацполиция Украины разоблачила девятерых чиновников, получивших взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска