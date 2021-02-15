Офис генпрокурора Украины объявил подозрение “бывшему замминистра “ДНР”. Он совершал насилие над пленными украинскими военными

15.02.2021, 11:38, Новости дня

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Украинские прокуроры объявили подозрение бывшему “заместителю министра информации” так называемой “ДНР”, который совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал Офис генерального прокурора Украины 15 февраля.

Боевик в 2014 году присоединился к террористической организации “ДНР”, уточнили в ведомстве. В июне 2015 года его назначили на должность так называемого “заместителя министра информации “ДНР”, боевик отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Мужчина участвовал в публичных мероприятиях, на которых призывал к незаконным выборам на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых “ДНР” и “ЛНР” к России, сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры подали следственному судье ходатайство о содержании подозреваемого под стражей. Его обвиняют по части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. По второй статье боевику грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

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