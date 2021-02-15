Япония пообещала настойчиво добиваться решения вопроса по Курилам

15.02.2021, 8:16, Новости дня

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Токио будет упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающих отчуждение территорий государства, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», – сказал Като, передает РИА «Новости».

По его словам, в сентябре прошлого года уже после того, как была изменена Конституция России, бывший премьер Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c президентом Владимиром Путиным подтвердил достигнутую ранее договоренность о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе совместной декларации от 1956 года.

Ранее японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году.

В январе Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет РФ над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории.

Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.