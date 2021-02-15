Раскрыта особая версия Porsche 911 от Singer

15.02.2021, 8:08, Новости дня

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Сотрудники ателье Singer продемонстрировали новую модификацию роскошного спорткара Porsche 911.

Предложенный экземпляр получил в названии приставку Singer Southampton Commission. Распознать модель не составит труда по оттенку кузова. Кроме того, салон имеет оранжевые и голубые цвета на различных поверхностях, тогда как тормозные суппорты получили более яркие акценты. Остальные детали автомобиля умалчиваются. Напомним, под капотом модели применен 4-литровый бензиновый двигатель, а также механическая коробка передач.

Кроме того, спорткар Singer Southampton Commission сохранил задний привод. Пока стоимость автомобиля умалчивается, однако в ближайшее время будут раскрыты более детальные подробности об автомобиле.