Обновленный Peugeot 308 дебютирует 18 марта

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15.02.2021, 8:08, Новости дня
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Сегодня стало известно, что официальная премьера Peugeot 308 состоится в марте.

Данный экземпляр изначально предполагали показать на выставке в Женеве, однако мероприятие отменили. Напомним, новинка построена на базе ранее рассекреченного концепта концепта e-Legend. Отличить автомобиль можно по форме головной оптики, решетке радиатору и предусмотренному логотипу бренда. Кроме того, модель стала габаритнее, что отразится на общем пространстве в салоне.

Под капотом новой модели Peugeot 308 установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель, который в разных комплектациях выдает 110-155 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией. Покупатели смогут выбрать версию с гибридной установкой с отдачей 130 л.с.



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