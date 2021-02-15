 

В декабре 2019 года в Ухане было уже больше 10 штаммов коронавируса – эксперт ВОЗ

15.02.2021, 8:04, Новости дня
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В китайском Ухане, откуда, по официальным данным, начал распространяться коронавирус SARS-CoV-2, в декабре 2019 года уже было 13 его штаммов.

Об этом в интервью CNN сообщил 15 февраля эксперт по безопасности пищевых продуктов Питер Бен Эмбарек, возглавлявший миссию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае.

По его словам, в середине декабря, когда было объявлено о появлении коронавируса, он уже “широко циркулировал” в Ухани.

Эмбарек отметил, что Китай предоставил данные о 174 случаях коронавируса в декабре 2019 года, но речь могла идти об инфицировании в Ухане около 1000 человек. Он объяснил, что лабораторные исследования могли подтвердить только тяжелые случаи, а они касаются около 15% инфицированных.

Делать выводы о том, что могли означать эти 13 штаммов для истории болезни до декабря 2019 года, Эмбарек отказался.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае, власти страны говорят, что это началось в Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 15 февраля 2021 года, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 109 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 2,4 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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