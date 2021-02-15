Экономика Сингапура по итогам 2020 года сократилась на 5,4%

15.02.2021, 7:22, Новости дня

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Экономика Сингапура по итогам 2020 года сократилась на 5,4%, наиболее значительное падение было зафиксировано в строительном секторе, говорится в докладе министерства торговли и промышленности.

«По итогам [2020] года темпы развития национальной экономики [Сингапура] снизились на 5,4%, в 2019 году наблюдался рост на уровне 1,9%», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

«Строительный сектор [Сингапура] рухнул на 35,9%, хотя годом ранее вырос на 1,6%», – отметили в ведомстве. Кроме того, «сфера услуг сократилась на 6,9%, в 2019 году рост составил 2%», говорится в докладе. На этом фоне, подчеркнули в Минторгпроме Сингапура, «в минувшем году наблюдался рост в промышленном секторе в связи с расширением производства биомедицинской и электронной продукции».

Власти Сингапура также ожидают, что темпы экономического развития страны по итогам нынешнего года составят от 4% до 6%. «Несмотря на неоднородность распространения вакцины от коронавируса, крупные экономики, Евросоюз и США, вероятно, во второй половине года сумеют обеспечить коллективный иммунитет, что должно стимулировать экономическое развитие», – указывается в докладе.

Напомним, в 2019 году экономика Сингапура выросла на 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года. 1 октября 2019 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли товарами.