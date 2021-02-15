Почва провалилась посреди деревни в Нижегородской области

15.02.2021, 6:28, Новости дня

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Карстовый провал длиной около десяти метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни Бабасово в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в Павловском районе, сообщение об этом поступило в воскресенье в 21.15.

«Провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет. Погибших, пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в октябре в Брянской области частный дом провалился под землю. Ранее в деревне Дым-Дым-Омга в Кировской области частный дом полностью ушел под землю.