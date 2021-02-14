Богдан заявил, что скончавшегося посла Украины в Китае терроризировали

14.02.2021, 23:58, Новости дня

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Последние полгода скончавшегося сегодня посла Украины в Китае Сергея Камышева терроризировали. Об этом 14 февраля в Facebook заявил бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан.

“Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев… Последние полгода один пидарас терроризировал его увольнением, потому что “человек Богдана”. Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства. Ты будешь сидеть”, – написал он.

Камышева Богдан охарактеризовал как “легенду дипломатии”.

“Честный, профессиональный, искренний”, – отметил экс-глава ОП.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5052887994785129&id=100001919342118

О смерти Камышева 14 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Причину смерти он не назвал.

Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы Офиса президента Украины.

В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.

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