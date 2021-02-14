Новак рассказал о ситуации на рынке нефти

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14.02.2021, 23:16, Новости дня
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Рынок нефти частично восстановился после кризиса коронавируса, он сбалансирован, и цена нефти отвечает ситуации на нем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», – сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1», информирует РИА «Новости».

Он также рассказал, что рынок нефти уже частично восстановился после кризиса коронавируса.

«Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению ковида, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%», – отметил вице-премьер.

При этом Новак подчеркнул, что восстановление рынка пока нельзя назвать полным.

По словам вице-премьера, средняя цена нефти в 2021 году может быть в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на волне пессимизма «быков», вызванного докладами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,65% – до 60,74 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,74%, составив 57,81 доллара за баррель.



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