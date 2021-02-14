Названы необычные последствия COVID-19

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14.02.2021, 23:16, Новости дня
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Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания, сообщил телеканал Sky News.

По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, переболевшие COVID-19 страдали от «пугающих» долгосрочных последствий – паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков, передает РИА «Новости».

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты также жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове. По словам некоторых опрошенных, последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, назвали COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Кроме того, в Минздраве предупредили переболевших COVID-19 о риске развития туберкулеза.



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