Скончался посол Украины в Китае

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14.02.2021, 23:04, Новости дня
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Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Об этом 14 февраля сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Печальная новость. На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока”, – написал глава ведомства.

Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2021

Причину смерти Кулеба не назвал. Посольство 13 февраля сообщало в Facebook, что Камышев принимает участие в мероприятиях.

Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы Офиса президента Украины.

В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.

Дипломат – уроженец Днепропетровска (сейчас – город Днепр).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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