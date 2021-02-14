 

В Луганской области обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

14.02.2021, 22:12, Новости дня
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В населенном пункте Попасная Луганской области 13 февраля обнаружили схрон, в котором хранилось оружие и боеприпасы. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По информации ведомства, сотрудники СБУ вместе с кинологами Нацгвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. Возле ворот силовики наткнулись на растяжку с гранатой Ф-1, которую изначально удалось обнаружить служебному псу.

Во время осмотра около дома нашли оружие и боеприпасы.

В ведомстве не уточняют информацию о найденных предметах.

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Фото: ngu.gov.ua


Фото: ngu.gov.ua


Фото: ngu.gov.ua

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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