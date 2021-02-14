Россияне отметили День всех влюбленных цветами и поцелуями

14.02.2021, 19:22, Новости дня

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В День святого Валентина в РФ прошли многочисленные мероприятия, посвященные празднику всех влюбленных. Сотни россиян признались в любви своим близким, приняв участие в оригинальных поздравлениях и фотоконкурсах.

В Москве в честь праздника впервые в истории ВДНХ прошла регистрация брака на катке, передает «Москва24». Перечень площадок, на которых жители Москвы смогут зарегистрировать отношения, будет расширяться, сообщила начальник дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.

Между тем в Миассе Челябинской области для влюбленных сделали прорубь в форме сердца. Все желающие похвастаться романтическими фотографиями могут сделать их в проруби вместе со своими возлюбленными. После купания горожанам предлагается согреться в бане, информирует «Челябинск сегодня».

Краеведческий музей Красноярска в День святого Валентина организовал выставку «Все начинается с поцелуя». Основу экспозиции составили снимки поцелуев, присланные на общероссийский фотоконкурс «Поцелуй», собравший 360 работ в пяти номинацях: «Романтический поцелуй», «Родительский и детский поцелуй», «Поцелуй в мире животных», «Поцелуй с домашними питомцами» и «Ретропоцелуй из семейных архивов». Кроме того, на выставке можно увидеть произведения с изображением поцелуев из фондов Красноярского краеведческого музея и поцелуи в искусстве, передает Ruposters.

Фотоконкурс в честь Дня всех влюбленных прошел и в Оренбурге, где акция #люблювОренбурге объединила более 150 пар. Фотографии с этим хештегом в течение дня будут высвечиваться на городских экранах. В основном снимки публикуются пользователями Instagram, пишет «Оренбург медиа». Кроме того, в городе работают несколько волонтеров Дня святого Валентина, которые дарят девушкам цветы, а влюбленным парам вручают билеты в кинотеатры.

С подарками встречают девушек и у станций метро в Санкт-Петербурге: городские волонтеры запустили акцию «С любовью в сердце», в рамках которой девушкам дарят цветы и открытки с пожеланиями любви, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ОНФ в преддверии Дня святого Валентина запустил акцию и конкурс #ЯЛюблю. Участникам предлагается разместить на страницах социальных сетей слова любви – к родным, детям, родителям или друзьям.