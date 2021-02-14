В Еврокомиссии заявили, что работают над созданием сертификата вакцинации

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14.02.2021, 16:50, Новости дня
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Еврокомиссия работает над созданием сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, которое вышло 14 февраля.

Она отметила, что это будет не паспорт вакцинации, а сертификат вакцинации.

По ее словам, разница заключается в том, что в этом документе будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Она отметила, что это даст представление о развитии вируса и о возможных побочных эффектах вакцин.

Кириакидес подчеркнула, что сертификат будет медицинским документом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 14 февраля коронавирус подтвержден у 108,6 млн человек, почти 2,4 млн заболевших умерли.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 172 млн прививок от коронавируса.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Главный санврач страны Виктор Ляшко 12 января заявлял, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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