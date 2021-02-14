 

В РФ оценили сроки создания новой вакцины от COVID в случае его мутации

14.02.2021, 16:40, Новости дня
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На создание нового препарата от коронавируса, если существующие вакцины перестанут действовать из-за мутаций COVID-19, понадобится минимум год, сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около 2-3 месяцев, а затем – лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит Гинцбург (директор центра Александр – прим. ВЗГЛЯД), создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о «Спутнике», технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года», – передает слова Бутенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.



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