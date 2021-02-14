Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
14.02.2021, 15:56,
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Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse.
Он отметил официальную страницу президента РФ в Twitter и написал: “Не хотите присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?”
В следующем твите на русском языке Маск добавил: “Было бы большой честью поговорить с вами”.
было бы большой честью поговорить с вами
— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
О чем именно Маск хотел бы поговорить с Путиным, он не сообщил.
Clubhouse – новая соцсеть, где пользователи могут создавать комнаты для общения в аудиоформате. Сейчас присоединиться к ней могут только пользователи iPhone по приглашению от уже зарегистрированного участника. Популярной соцсеть стала, в частности, из-за присутствия знаменитостей.
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