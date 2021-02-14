 

В Египте обнаружили старейшую пивоварню в мире, ей 5 тыс. лет

14.02.2021, 15:56, Новости дня
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Совместная египетско-американская археологическая миссия обнаружила в городе Абидос древнейшую из известных пивоварен. Об это говорится в сообщении министерства туризма и древностей Египта в Facebook от 13 февраля.

Археологическую миссию возглавляют доктор Мэтью Адамс из Нью-Йоркского университета и доктор Дебора Фишак из Принстонского университета.

Пивоварня, которую они нашли, вероятно, восходит к эпохе фараона Нармера, правившего в конце XXXII века до н.э. Она состоит из восьми больших секций с площадью 20 м в длину на 2,5 м в ширину глубиной 0,4 м. Каждый сектор содержал около 40 глиняных прудов, расположенных в два ряда, для нагрева смеси зерна и воды и изготовления пива.

Доктор Адамс отметил, что исследования доказали, что фабрика производила около 22 400 литров пива одновременно и, возможно, она была построена в этом месте специально для обеспечения ритуалов, которые происходили внутри погребальных сооружений царей Египта.

https://www.facebook.com/moantiquities/posts/3821072334605055

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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