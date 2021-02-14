 

Байден официально выдвинул Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

14.02.2021, 15:56, Новости дня
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Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру дипломата Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим делам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 13 февраля.

“Виктория Нуланд из Вирджинии – на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам)”, – говорится в сообщении.

Кандидатура направлена в Сенат. 

Теперь комитет Сената должен назначить дату слушаний с участием Нуланд. В случае одобрения со стороны комитета пройдет голосование в Сенате. 

5 декабря издание Politico написало, что избранный президент США Джозеф Байден планирует назначить на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд – бывшего американского посла в НАТО, экс-представителя Государственного департамента США и бывшего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Позже выдвижение ее кандидатуры подтвердил Байден.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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